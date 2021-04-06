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مجلس الوزراء السعودي يجدد مساندة المملكة ودعمها لمصر والسودان ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة

Lebanon 24
06-04-2021 | 23:24
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