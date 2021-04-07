أخبار عاجلة

رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس من أمام "الداخلية": التحرّك اليوم بداية شرارة ونحن غير معنيين بتشكيل الحكومة من عدمه لأنّ لدينا همومنا ومستمرون طالما أن الحقوق لم تتحقق

Lebanon 24
07-04-2021 | 10:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحادات ونقابات النقل البرّي بسام طليس لفهمي خلال الاضراب: المناصب لا تدوم طويلاً ويؤسفني أن أقول إنّها المرة الأولى وفي عهدك لم تصل التظاهرات إلى أبواب وزارة الداخلية
lebanon 24
07/04/2021 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـmtv: تم تسطير محاضر ضبط بحق سائقي سيارات عمومية بحجة عدم دفع رسوم الميكانيك رغم صدور قانون الاعفاء ونشره في الجريدة الرسمية
lebanon 24
07/04/2021 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجع سياسي للمعنيين بتشكيل الحكومة: فتشوا عن هذا الامر
lebanon 24
07/04/2021 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة
lebanon 24
07/04/2021 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:10 | 2021-04-07
12:50 | 2021-04-07
12:49 | 2021-04-07
12:39 | 2021-04-07
12:37 | 2021-04-07
12:07 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website