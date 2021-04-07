رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس من أمام "الداخلية": التحرّك اليوم بداية شرارة ونحن غير معنيين بتشكيل الحكومة من عدمه لأنّ لدينا همومنا ومستمرون طالما أن الحقوق لم تتحقق

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