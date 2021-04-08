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التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه نفق السفارة الكويتية سبب بازدحام مروري

Lebanon 24
08-04-2021 | 10:58
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