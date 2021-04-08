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الجميّل: هناك مسؤولية جماعية للنقد الذاتي وتخطي جروحات الماضي ولنضع يدنا بيد بعضنا البعض للتغيير ولنتحرّر من كل العقد التي منعتنا بناء البلد

Lebanon 24
08-04-2021 | 22:08
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