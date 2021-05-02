المطران إلياس عودة في عظة الفصح: يطالعنا البعض بنظريات يُلبسون فيها المسيح صوراً على قياسهم فيعيثون فساداً بعقول الشعب ويطالبوننا بألا نتدخل في شؤون أبنائنا من الشعب

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