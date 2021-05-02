أخبار عاجلة

مصادر مطلعة لـ"الجديد": مفاوضات ترسيم الحدود ستستأنف الثلاثاء المقبل من دون تعديل على مبدأ التفاوض

Lebanon 24
02-05-2021 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل بوساطة أميركية
lebanon 24
02/05/2021 23:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: المبعوث الروسي إلى مفاوضات فيينا يقول إن محادثات أطراف الاتفاق النووي ستستأنف الجمعة المقبل
lebanon 24
02/05/2021 23:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: فريق الوساطة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت الإثنين المقبل (العربية)
lebanon 24
02/05/2021 23:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
توجه لاستئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل
lebanon 24
02/05/2021 23:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:42 | 2021-05-02
15:22 | 2021-05-02
15:17 | 2021-05-02
15:04 | 2021-05-02
14:55 | 2021-05-02
14:41 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website