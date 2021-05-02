أخبار عاجلة

اغتيال مسؤول حكومي أمام منزله في عدن

Lebanon 24
02-05-2021 | 18:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي: بايدن أخبر رئيس الموساد أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه في المحادثات مع إيران (الشرق)
lebanon 24
03/05/2021 10:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء الصلاة قتلوه بالرصاص.. اغتيال مسؤول أفريقي
lebanon 24
03/05/2021 10:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أمام وفد من الحزب القومي: التحريض في الأزمات يضاعف من حدتها وتحميل المسؤولية لمن لا علاقة لهم بالفساد والهدر يحرف الأنظار عن المرتكبين
lebanon 24
03/05/2021 10:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أغمي عليها أمام الجميع.. هذا ما حصل لمسؤولة خلال مؤتمر عن استرازينيكا (فيديو)
lebanon 24
03/05/2021 10:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:55 | 2021-05-03
02:22 | 2021-05-03
02:21 | 2021-05-03
19:57 | 2021-05-02
19:49 | 2021-05-02
19:37 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website