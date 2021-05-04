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أخبار عاجلة
البيت الأبيض في بيان: الرئيس بايدن أكد لولي عهد أبوظبي الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات
Lebanon 24
04-05-2021
|
15:53
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