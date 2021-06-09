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لافروف: روسيا منفتحة على تنظيم اجتماع بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بموسكو في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
09-06-2021 | 07:02
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