الجميّل: في وقت أن الشعب يعاني، هم لا شيء يؤثر بهم لأن قلبهم ليس على لبنان إنما على مراكزهم وعلى إبقاء لبنان رهينة بيد إيران وحزب الله الذي يتحكم بالبلد ونصرالله تحدث كرئيس للبلد

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