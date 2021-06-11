أخبار عاجلة

دياب استقبل السفير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة مايكل حداد يرافقه أحمد صبرا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيرين مويرو

Lebanon 24
11-06-2021 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطلع من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على المشاريع التي ينفذها البرنامج لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وبرنامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم
lebanon 24
11/06/2021 12:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عكر استقبلت سفير النروج ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
lebanon 24
11/06/2021 12:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: نشعر بالقلق من العنق قرب مخيم مخمور شمالي العراق وندعو كل الأطراف إلى احترام حقوق اللاجئين
lebanon 24
11/06/2021 12:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران كانت مثمرة (الجزيرة)
lebanon 24
11/06/2021 12:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:14 | 2021-06-11
05:11 | 2021-06-11
04:58 | 2021-06-11
04:12 | 2021-06-11
03:07 | 2021-06-11
03:02 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website