ميقاتي: صحيح اننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية ولكن بالإرادة الصلبة والعزم نستطيع جميعا كفريق عمل واحد أن نحقق لشعبنا بعضا مما يأمله ويتمناه

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