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ميقاتي: صحيح اننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية ولكن بالإرادة الصلبة والعزم نستطيع جميعا كفريق عمل واحد أن نحقق لشعبنا بعضا مما يأمله ويتمناه

Lebanon 24
13-09-2021 | 04:52
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وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة زينة عكر خلال التسليم والتسلم: عملت إرضاءً لضميري وقناعاتي ولم نسترجع حقوق الناس والدولة ولم نحقق ما أردنا تحقيقه لكننا حاولنا والأكيد اننا اذا لم نغير ذهنيتنا فلن نستطيع تغيير وطننا
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14/09/2021 13:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/09/2021 13:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/09/2021 13:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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