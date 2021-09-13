أخبار عاجلة

نصرالله: في ما يتعلق بعملية "نفق الحرية" اقول ان لها اهمية كبيرة وفيها الكثير من الابداع ورسالتها مهمة جدا وهناك اصرار فلسطيني على التحرير رغم كل ما يعانيه منذ عشرات السنين

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: سنحمل عبء نسبة كبيرة من الكلفة أمام الجشع والاحتكار الموجودين في البلد
lebanon 24
14/09/2021 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النفق.. تاريخ فلسطيني من الحفر نحو الحرية
lebanon 24
14/09/2021 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
‏النائب قاسم هاشم لـ"الجديد" : الأجواء إيجابية وهناك اصرار على تشكيل الحكومة والشياطين تكمن في التفاصيل
lebanon 24
14/09/2021 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: العلامة قبلان كان مدافعاً قوياً عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومقاومته الباسلة
lebanon 24
14/09/2021 14:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website