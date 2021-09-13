نصرالله: في ما يتعلق بعملية "نفق الحرية" اقول ان لها اهمية كبيرة وفيها الكثير من الابداع ورسالتها مهمة جدا وهناك اصرار فلسطيني على التحرير رغم كل ما يعانيه منذ عشرات السنين

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