أخبار عاجلة

سي إن إن: إدارة بايدن تخطط لاستقبال 60 ألف لاجئى أفغاني خلال أسابيع في 8 قواعد عسكرية

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نعمل على استيعاب نحو 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية أميركية
lebanon 24
14/09/2021 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن عبر "تويتر": سنواصل دعم الشعب الأفغاني من خلال الدبلوماسية والتأثير الدولي والمساعدات الإنسانية
lebanon 24
14/09/2021 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: سنجري تدريبات عسكرية جديدة على الحدود الأفغانية الطاجيكية خلال الأشهر المقبلة
lebanon 24
14/09/2021 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا‬⁩ تخطط لاستقبال 20 ألف أفغاني
lebanon 24
14/09/2021 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website