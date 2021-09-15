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الرئيس الصيني يرفض اقتراح نظيره الأميركي بعقد قمة ويقترح أن تخفف واشنطن من حدة الخطاب

Lebanon 24
15-09-2021 | 00:54
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