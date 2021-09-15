استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نهاد المشنوق وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون السياسية والاقتصادية والأوضاع المعيشية

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