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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نهاد المشنوق وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون السياسية والاقتصادية والأوضاع المعيشية

Lebanon 24
15-09-2021 | 07:22
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