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باسيل: مطلوب تقديم مساعدة للقطاع العام وثم تصحيح للاجور للقطاعين العام والخاص مع زيادة واردات الدولة

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:25
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بشارة الاسمر لـ "صوت لبنان": نحن نطالب بزيادة الاجور للقطاعين العام والخاص نحن بالعام 2017 طلبنا بان يكون الحد الادنى للاجور مليون ونصف رفع الحد الادنى للاجور هو الحد الادنى للعيش اللائق
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12/10/2021 20:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/10/2021 20:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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