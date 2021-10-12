أخبار عاجلة

وزير الطاقة الجزائرية يقول إن بلاده ستفي بإلتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: وزير النفط الإيراني يقول إن بلاده ترحب بالاستثمار في الصناعات مقابل النفط أو متكثف الغاز الطبيعي
lebanon 24
12/10/2021 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة يلتقي شيا.. ومتابعة لملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان
lebanon 24
12/10/2021 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة بعد لقائه الرئيس عون: لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز الى لبنان والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة
lebanon 24
12/10/2021 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكهرباء والغاز محور لقاءات وزير الطاقة في مكتبه
lebanon 24
12/10/2021 20:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2021-10-12
13:42 | 2021-10-12
13:32 | 2021-10-12
13:20 | 2021-10-12
13:16 | 2021-10-12
13:04 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website