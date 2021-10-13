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إعلام النظام: خسائر مادية في هجوم إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاط محيطة به في تدمر

Lebanon 24
13-10-2021 | 17:50
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