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ميقاتي: هل المطلوب إسقاط حكومتنا؟ نحن اليوم موجودن في الحكم والرصاص يصيبنا من مختلف الجهات بالاضافة الى رصاص الشارع اليوم

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:43
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ميقاتي: القضية اليوم ان النواب والوزراء لديهم محكمة خاصة تماما كما لكل جهة قضاء خاص بها وبرأيي لا بد من ان تذهب قضية انفجار المرفأ الى السلطة القضائية الاعلى وهنا لا بد من ان تتخذ الجهات المعنية القرار في هذا الشأن
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15/10/2021 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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