ميقاتي: على بعد 3 ايام من الانتخابات العامة في الداخل نتمنى ان تتم أيضا على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية واكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع والقيام بالواجب الوطني

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