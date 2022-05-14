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وزيرة الخارجية الألمانية: شعرت بالمرارة وباستياء عميق لأنه من حق شيرين أبو عاقلة أن تدفن بهدوء وكرامة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-05-2022 | 06:57
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