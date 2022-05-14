Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيمثل نهاية لأوروبا (العربية)

Lebanon 24
14-05-2022 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية تطالب ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بحماية المراسلين الروس (العربية)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني خلال استقباله برلمانيين أوروبيين: نحث على تبسيط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي (الجزيرة)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "أولوية" (العربية)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تطرد 18 دبلوماسيا تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي (العربية)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:23 | 2022-05-14
11:21 | 2022-05-14
11:17 | 2022-05-14
10:48 | 2022-05-14
10:46 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website