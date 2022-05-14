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الرئيس عون: لا يمكن لأحد أن يأخذ توقيعي إلا على عودة آمنة للاجئين والنازحين الى بلادهم

Lebanon 24
14-05-2022 | 13:08
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الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح اي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء
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