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المفتي دريان بعد الادلاء بصوته: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال الصناديق ولبنان يناديكم في هذا اليوم

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:06
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15/05/2022 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس تمام سلام بعد الادلاء بصوته: التغيير ضروري والاقتراع واجب وطني وعلى الجميع التوجه لمراكز الاقتراع
lebanon 24
15/05/2022 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي لـ"النهار": هناك ضغط لتمديد فتح صناديق الاقتراع حتى التاسعة مساء وهذا مخالف للقانون ونصرّ على إقفال الصناديق الساعة السابعة مساء وفق القانون ولا يمكن أن نسمح بأي خلل من قبلنا وندعو جميع الناس للاقتراع خلال الساعتين المتبقيتين
lebanon 24
15/05/2022 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الوطني موريس سليم: أحيي جهود العسكريين خلال هذا اليوم الانتخابي المهم. بفضل إيمانهم بوطنهم وحكمة قيادتهم يستطيع المواطنون ممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع.
lebanon 24
15/05/2022 23:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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