المفتي دريان بعد الادلاء بصوته: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال الصناديق ولبنان يناديكم في هذا اليوم

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