النائب جهاد الصمد بعد لقائه ميقاتي: طالبت بتفعيل الحكومة الحالية إما عن طريقة إحيائها عبر منح مجلس النواب الثقة لها مجدداً او عبر التوسع بمفهوم تصريف الأعمال

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