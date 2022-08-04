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وصول البطريرك الراعي إلى كنيسة مار جرجس وسط بيروت لترؤس القداس لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ

Lebanon 24
04-08-2022 | 04:16
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