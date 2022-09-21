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رئيسي: بعض الدول تستخدم البرنامج النووي الإيراني ذريعة للضغط على طهران ولا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو الحصول عليها ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا

Lebanon 24
21-09-2022 | 09:53
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