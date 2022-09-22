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الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً بعد رفع الفائدة الأميركية (الشرق للأخبار)
Lebanon 24
22-09-2022
|
00:58
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