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الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً بعد رفع الفائدة الأميركية (الشرق للأخبار)

Lebanon 24
22-09-2022 | 00:58
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