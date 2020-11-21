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أفراح ومناسبات
الإعلامي مروان قدّوم يُرزق بمولودته الأولى "ماريا"
Lebanon 24
21-11-2020
|
09:28
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رُزق الإعلامي في إذاعة "صوت لبنان" الزميل مروان قدوم وزوجته مولودة جديدة أسمياها ماريا.
قدّوم كتب على صفحته: "بشفاعة سيدة النجاة ورعاية مار شربل وبركة جميع القديسين، وُلدت لنا اليوم الحبيبة ماريا، ألف شكرٍ للعناية الإلهية".
موقع "لبنان 24" يتمنى لماريا عمراً مديداً وحياة ملؤها السعادة والفرح.
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