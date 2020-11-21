الإعلامي مروان قدّوم يُرزق بمولودته الأولى "ماريا"

رُزق الإعلامي في إذاعة "صوت لبنان" الزميل مروان قدوم وزوجته مولودة جديدة أسمياها ماريا.





قدّوم كتب على صفحته: "بشفاعة سيدة النجاة ورعاية مار شربل وبركة جميع القديسين، وُلدت لنا اليوم الحبيبة ماريا، ألف شكرٍ للعناية الإلهية".



موقع "لبنان 24" يتمنى لماريا عمراً مديداً وحياة ملؤها السعادة والفرح.