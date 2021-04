"اللبنانية" تفوز بميداليتين ذهبيتين وبرونزية في معرض بيروت الدولي للابتكار

فازت الجامعة اللبنانية بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS-2021) الذي نظمته الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث عبر الإنترنت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.



وحصد المشروع المُسجل كبراءة اختراع والمتعلق بـ"لاصق مستخرج من البصل يُستعمل في مجال طب الأسنان" (New biocement from onion for dental application) المركز الأول وفاز بالميدالية الذهبية.



ويتألف فريق المشروع من الدكتور أكرم حجازي (أستاذ في كلية العلوم) والدكتور بول نحاس (أستاذ في كلية طب الأسنان) والدكتور محمود قطان (خريج كلية طب الأسنان) والدكتور محمد كاظم مدلج (خريج كلية العلوم).



وتكمن أهمية المشروع في أن المادة المُكتشفة تدخل في أقنية الأسنان بعمق (10 microns)، فيما تصل قوتها إلى حدود (5 mega Pascal) كما أنها مضادة للأكسدة والالتهابات، ويسعى الفريق العلمي إلى تطويرها لاستخدامها في مجالات جراحة الفك وزرع العظم واستبدال مادة الرصة البيضاء بها.



كما فاز الدكتور أكرم حجازي والدكتور مصطفى حمية من المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - الجامعة اللبنانية بالميدالية الذهبية عن مشروع تنقية المياه الملوثة باستخدام بقايا نباتية:Synthesis of new PU filters doped with activated carbon based on banana stems to desalt sea water.



وفازت بالميدالية البرونزية الطالبة نينات كامل من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - الجامعة اللبنانية عن مشروع (MiSci App)، وهو تطبيق يسمح للتلميذ بتعلم العلوم من خلال أنشطة متنوعة استنادًا إلى نظرية الذكاءات المتعددة.



يذكر أن الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث كانت اختتمت معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2021) بحفل افتراضي نظم بتاريخ 10 الحالي.