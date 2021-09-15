أبرشية سيدة لبنان للموارنة في باريس احتفلت بعيد الصليب

احتفلت أبرشية سيدة لبنان للموارنة في باريس بعيد الصليب بقداس ترأسه راعي الأبرشية المطران مارون ناصر الجميل، في كنيسة القديسة رفقا بمودون، بمشاركة النائب العام للابرشية المونسنيور روكز براك.





الجميل

بعد الإنجيل، ألقى الجميل كلمة قال فيها: "إن المسيحيين ارتبطوا بالصليب ارتباطا شديدا حتى قيل إنهم عباده. وهنا، نشدد على أن المصلوب لم يبق على الصليب، بل تركه ليبقى وحده رمزا أساسيا لارتباطنا بالديانة المسيحية وبمن علق على هذا الصليب أي يسوع. إن اللقاء اليوم أساسي لأننا نختم به زمن العنصرة وندخل زمن الصليب لنعود في تشرين الثاني وندخل مع يسوع كل المراحل الأساسية من الولادة إلى العماد فالفصح، وصولا إلى عيد الصليب من جديد".أضاف: "إن الصليب في المسيحية هو رمز الخلاص وعلامة حب الله لنا. ولهذا السبب، هو لم يعد يمثل القهر والوجع والعذاب، بل الفخر والعز والانتصار والقيامة. نحن نكرم هذه القيمة عن طريق استعمال إشارة الصليب بالطريقة الصحيحة بدءا من الجبهة أي الآب، فالبطن أي التجسد، وصولا إلى الكتفين أي الروح القدس، وذلك بغض النظر عن الطريقة، من اليمين إلى الشمال أو العكس فلا فرق، وذلك بحسب الكنائس".وتابع: "أدعوكم إلى رفع الصليب على مدخل منزلكم، فلا تخافوا ولا تخجلوا به. وبالقرب من الكنائس أدعوكم إلى رسم اشارة الصليب بكل فخر، فنحن في حاجة ماسة إليه بهذه الظروف الصعبة".وختم: "نصلي من أجل المرضى والمتألمين، فالألم الأساسي يوصلنا إلى القيامة. ونطلب من الصليب الحماية من الشرور ونعده بأن نعيش هذا المدى اللاهوتي من دون خجل لان المسيحية في الأساس ديانة تبشيرية، وكل إنسان يحمل سر المعمودية هو رسول، وندعو إلى أن يساعدنا الصليب الذي جمع بجزئه العمودي السماء بالأرض، وبجزئه الأفقي الإنسان بالإنسان، ويعطينا القوة به".