Advertisement

أفراح ومناسبات

تحت شعار "STILL ROLLING... BLOOMING".. انطلاق مهرجان طرابلس للأفلام في دروته التاسعة

Lebanon 24
23-09-2022 | 05:39
A-
A+
Doc-P-993428-637995338430573150.jpg
Doc-P-993428-637995338430573150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مهرجان طرابلس للأفلام انطلاق فعاليات دورته التاسعة للعام 2022 والتي تستمر حتى مساء الخميس 29 أيلول، في مركز العزم الثقافي - بيت الفن – الميناء وأماكن أخرى من طرابلس، تحت شعار "Still Rolling... Blooming"وسط حضور حاشد ضمّ شخصيات رسمية وسينمائية وفنية وثقافية ومحبي السينما.

 
Advertisement

وافتتح المهرجان عرّيف الحفل طنوس إسكندر بكلمة ذكر فيها بازدهار السينما سابقاً في طرابلس حيث كانت تضم 30 صالة للعروض السينمائية، لافتا إلى "ضرورة استعادة طرابلس لدورها السينمائي وهذا من أبرز أهداف مهرجان طرابلس للأفلام".

 

بدوره، ألقى مؤسس ومنظم المهرجان إلياس خلاط كلمة شكر فيها الجهات الراعية للمهرجان في لبنان وخارجه ومنظمي ومنسّقي ومتطوّعي المهرجان. واعتبر أن "سر نجاح واستمرار هذا الحدث أتى بسبب تضافر وتكامل هذه الجهود جميعاً من لبنان وخارجه".

 

ثم تحدّثت منسّقة "المنتدى المتخصص" المرافق لفعاليات المهرجان فاطمة رشا شحادة، ولفتت إلى" جديد دورة هذا العام عبر إطلاق منصة لتمويل مشاريع الأفلام القصيرة حيث تم اختيار 5 أفلام من أصل 46 فيلمًا (3 لبنانية و2 عربية). وتضم لجنة تحكيم هذه المشاريع: معتز عبد الوهاب (منتج - مصر)، بشير أبو زيد (منتج ومخرج - لبنان)، نيكولاس خباز (منتج ومخرج - لبنان)، وسيحصل الفائزون على جوائز متعددة هي جائزة نقدية بقيمة 2000 $ تقدمة شركة  Lagoonie Films- مصر، جائزة ما بعد الإنتاج تقدمة شركة  The Cell- مصر، جائزة توزيع مقدمة من شركة MAD Solution - مصر، وجائزة معدات تصوير مقدمة من شركة EKLAT، وهذه المنصة ممولة بالكامل من شركة من Lagoonie Films  في مصر".

 

عروض الأفلام

 

يشار إلى أن برنامج عروض الأفلام يتضمن عروض الهواء الطلق التي ستجري بالتعاون مع جمعية Shift   في مقرها في القبة.

 

إضافة إلى عروض لأفلام من خارج المسابقة الرسمية وهي:

 

- الثلاثاء 27 أيلول 2022: عرض الفيلم الوثائقي the blue inmates بحضور المخرجة زينا دكاش

 

- الأحد 25 أيلول عرض ثلاثة أفلام روائية قصيرة فائزة في المسابقة العالمية لفيلم 48 ساعة - بيروت

 

- الأربعاء 28 أيلول عرض ثلاثة أفلام قصيرة نتاج ورشة عمل (Made Films) ضمن فعاليات مهرجان القدس للسينما العربية لهذا العام.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:15 | 2022-09-21
03:10 | 2022-09-20
00:05 | 2022-09-19
02:00 | 2022-09-18
02:33 | 2022-09-17
03:29 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website