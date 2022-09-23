تحت شعار "STILL ROLLING... BLOOMING".. انطلاق مهرجان طرابلس للأفلام في دروته التاسعة

أعلن مهرجان طرابلس للأفلام انطلاق فعاليات دورته التاسعة للعام 2022 والتي تستمر حتى مساء الخميس 29 أيلول، في مركز العزم الثقافي - بيت الفن – الميناء وأماكن أخرى من طرابلس، تحت شعار "Still Rolling... Blooming"وسط حضور حاشد ضمّ شخصيات رسمية وسينمائية وفنية وثقافية ومحبي السينما.

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وافتتح المهرجان عرّيف الحفل طنوس إسكندر بكلمة ذكر فيها بازدهار السينما سابقاً في طرابلس حيث كانت تضم 30 صالة للعروض السينمائية، لافتا إلى "ضرورة استعادة طرابلس لدورها السينمائي وهذا من أبرز أهداف مهرجان طرابلس للأفلام".

بدوره، ألقى مؤسس ومنظم المهرجان إلياس خلاط كلمة شكر فيها الجهات الراعية للمهرجان في لبنان وخارجه ومنظمي ومنسّقي ومتطوّعي المهرجان. واعتبر أن "سر نجاح واستمرار هذا الحدث أتى بسبب تضافر وتكامل هذه الجهود جميعاً من لبنان وخارجه".

ثم تحدّثت منسّقة "المنتدى المتخصص" المرافق لفعاليات المهرجان فاطمة رشا شحادة، ولفتت إلى" جديد دورة هذا العام عبر إطلاق منصة لتمويل مشاريع الأفلام القصيرة حيث تم اختيار 5 أفلام من أصل 46 فيلمًا (3 لبنانية و2 عربية). وتضم لجنة تحكيم هذه المشاريع: معتز عبد الوهاب (منتج - مصر)، بشير أبو زيد (منتج ومخرج - لبنان)، نيكولاس خباز (منتج ومخرج - لبنان)، وسيحصل الفائزون على جوائز متعددة هي جائزة نقدية بقيمة 2000 $ تقدمة شركة Lagoonie Films- مصر، جائزة ما بعد الإنتاج تقدمة شركة The Cell- مصر، جائزة توزيع مقدمة من شركة MAD Solution - مصر، وجائزة معدات تصوير مقدمة من شركة EKLAT، وهذه المنصة ممولة بالكامل من شركة من Lagoonie Films في مصر".

عروض الأفلام

يشار إلى أن برنامج عروض الأفلام يتضمن عروض الهواء الطلق التي ستجري بالتعاون مع جمعية Shift في مقرها في القبة.

إضافة إلى عروض لأفلام من خارج المسابقة الرسمية وهي:

- الثلاثاء 27 أيلول 2022: عرض الفيلم الوثائقي the blue inmates بحضور المخرجة زينا دكاش

- الأحد 25 أيلول عرض ثلاثة أفلام روائية قصيرة فائزة في المسابقة العالمية لفيلم 48 ساعة - بيروت

- الأربعاء 28 أيلول عرض ثلاثة أفلام قصيرة نتاج ورشة عمل (Made Films) ضمن فعاليات مهرجان القدس للسينما العربية لهذا العام.