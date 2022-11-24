أداء الاقتصاد الروسي خلال الـ2022.... اليكم اهم التوقعات

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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، بأن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2022 قد يكون أقل من 3%.وأضاف ميشوستين، في الاجتماع الذي خصص للمسائل الاقتصادية، أن البيانات الأولية تشير إلى أن التوقعات المتشائمة حول حدوث انخفاض اقتصادي في خانة العشرات كانت خاطئة.وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 4% على أساس سنوي، وهي نفس النتيجة التي تم تحقيقها في الربع الذي قبله (الربع الثاني 2022).من جهته أشار رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إلى أن تراجع الاقتصاد الروسي في العام 2022 قد لا يكون حرجا كما كان متوقعا.وكانت التوقعات في البداية تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7%، لكن من الواضح الآن أن الانخفاض سيكون حوالي 3%، على حد قول كودرين." برايم"