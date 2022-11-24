الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة بعد محضر المركزي الأميركي

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تراجع الدولار اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.وكشف المحضر المرتقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في المركزي الأميركي، الذي عقد في الأول والثاني من تشرين الثاني، أن المسؤولين على قناعة كبيرة بأن بإمكانهم التحرك الآن بخطوات أصغر في رفع أسعار الفائدة.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14% إلى 105.75 بعد تراجعه 1% مساء.ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية هذا الشهر للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع عززت الآمال في وتيرة أكثر اعتدالا في رفع الفائدة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 5.1% في تشرين الثاني متجها صوب أسوأ أداء شهري في 12 عاما.وصعد اليورو 0.39% إلى 1.0435 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول له زيادة 0.43% إلى 1.2090 دولار. وقفز الإسترليني 1.4% مساء بعد أن فاقت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني الأولية التوقعات، وإن كانت لا تزال تظهر انكماشا.