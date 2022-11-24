الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39950 و40000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39820 و39870 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.