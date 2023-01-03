يجني 160 ألف دولار شهريا مقابل 5 ساعات عمل أسبوعيا... إليكم سرّه

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ويدير كوكران حالياً مدونة موسيقية تعرف باسم The Recording Revolution، وشركة للتدريب على ريادة الأعمال.



ويعمل خمس ساعات فقط في الأسبوع من مكتبه في المنزل، ويجني 160 ألف دولار شهرياً.



وحدد كوكران نصائح لأول 30 يوماً من بدء عمل تجاري، تتمثل بما يلي:



- كن واضحاً يقول مؤسس The Recording Revolution، غراهام كوكران البالغ من العمر 39 عاما، والمؤلف لكتاب "كيف يُدفع لك مقابل ما تعرفه؟"، إن "مهمتي هي تعليم الناس كيفية كسب المال من شغفهم. هذا ما فعلته، لقد انتقلت من العيش على قسائم الطعام إلى بناء نشاطين تجاريين عبر الإنترنت".ويدير كوكران حالياً مدونة موسيقية تعرف باسم The Recording Revolution، وشركة للتدريب على ريادة الأعمال.ويعمل خمس ساعات فقط في الأسبوع من مكتبه في المنزل، ويجني 160 ألف دولار شهرياً.وحدد كوكران نصائح لأول 30 يوماً من بدء عمل تجاري، تتمثل بما يلي:





وفي حين أن هذه نقطة انطلاق رائعة، إلا أنها غير مكتملة، إذ يجب أن يخدم عملك حياتك، وليس العكس، لذا تأكد من أنها تتوافق مع آمالك وأحلامك وأهدافك.



ولتوضيح نوع العمل والحياة الذي تريده، يجب الإجابة على 3 أسئلة، كيف يبدو اليوم المثالي بالنسبة لك؟ بحيث لا تفكر فقط في يوم عملك المعتاد، وضع في اعتبارك أنشطة الحياة الأخرى التي تريد أن تناسب يومك، مثل ممارسة الرياضة أو قضاء الوقت مع العائلة.



كم ساعة تريد أن تعمل في الأسبوع؟ فلست مضطراً إلى اتباع أسبوع العمل القياسي البالغ 40 ساعة. وستساعدك معرفة عدد الساعات التي تريد العمل فيها بالضبط على تحديد أولويات المهام بشكل أفضل.



ما هي أهمية الإجازة؟ فبعض الناس لا يهتمون كثيراً بأخذ إجازة، طالما أنهم يحبون ما يفعلونه. وآخرون يمددون أوقات العمل من أجل ضمان تدفق الأموال، لذا يوصى "كوكران" بضرورة وجود دخل متدفق حتى في الأوقات التي لا تعمل بها.



- تبسيط نموذج عملك قال "كوكران": "يعرف العديد من أصحاب الأعمال الجدد الذين قابلتهم شيئاً واحداً فقط: مقدار الأموال التي يريدون جنيها".وفي حين أن هذه نقطة انطلاق رائعة، إلا أنها غير مكتملة، إذ يجب أن يخدم عملك حياتك، وليس العكس، لذا تأكد من أنها تتوافق مع آمالك وأحلامك وأهدافك.ولتوضيح نوع العمل والحياة الذي تريده، يجب الإجابة على 3 أسئلة، كيف يبدو اليوم المثالي بالنسبة لك؟ بحيث لا تفكر فقط في يوم عملك المعتاد، وضع في اعتبارك أنشطة الحياة الأخرى التي تريد أن تناسب يومك، مثل ممارسة الرياضة أو قضاء الوقت مع العائلة.كم ساعة تريد أن تعمل في الأسبوع؟ فلست مضطراً إلى اتباع أسبوع العمل القياسي البالغ 40 ساعة. وستساعدك معرفة عدد الساعات التي تريد العمل فيها بالضبط على تحديد أولويات المهام بشكل أفضل.ما هي أهمية الإجازة؟ فبعض الناس لا يهتمون كثيراً بأخذ إجازة، طالما أنهم يحبون ما يفعلونه. وآخرون يمددون أوقات العمل من أجل ضمان تدفق الأموال، لذا يوصى "كوكران" بضرورة وجود دخل متدفق حتى في الأوقات التي لا تعمل بها.

قال كوكران، إنه عندما بدء عمله في مجال تعليم الموسيقى، أخبره الناس أنه بحاجة إلى اختبار صفحات المبيعات الخاصة به، وإقامة حفلات إطلاق وتسجيل مجموعة من الإعلانات مسبقاً من أجل النمو.



وبدلاً من إضاعة وقته وجهده في القيام بأشياء لا معنى لها بالنسبة له، أبقى عمله بسيط وركز على 3 أشياء: إنشاء محتوى أسبوعي لمدونته وقناته على YouTube، وزيادة قائمة البريد الإلكتروني الخاصة به من هذا الجمهور، والترويج للمنتجات المدفوعة.



- جزّئ المهام اليومية

حدد الأنشطة اليومية التي ستساعدك على كسب المزيد، بحيث لا تضيع الوقت أو تجهد نفسك بالتركيز على مهام غير مهمة.



فقبل أن تبدأ مهمة جديدة، اسأل نفسك 3 أسئلة لتحديد النتيجة المتوقعة للقيام بهذه المهمة.



هل تؤدي إلى مزيد من الدخل؟



هل يمكنني الإشارة إلى صلة مباشرة بين القيام بهذه المهمة وكسب الدخل؟



ما تكلفة القيام بذلك بدلاً من شيء آخر؟



- إعطاء الأولوية للمرح

يمكن للناس معرفة ما إذا كنت تفعل شيئاً مقابل المال فقط أو إذا كنت تحب ما تفعله بالفعل، حيث ستوصلك هذه الأصالة بشكل أعمق بعملائك وستدعمك على المدى الطويل. (العربية)