19
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-2
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البن مهدد عالمياً بالتراجع.. كمية أقل هذه السنة
Lebanon 24
05-12-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل تضاؤل محصول البن في الفيتنام مقارنةً مع ازدياد الطلب المحلي والعالمي، من المتوقع أن يحصل العام على كمية أقل هذه السنة.
ونقلت «بلومبرغ» عن نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، دو ها نام، في مؤتمر، أنه من المرجح أن تنتج البلاد ما بين 1.6 مليون و1.7 مليون طن من حبوب القهوة من المحصول الحالي، بانخفاض عن 1.78 مليون طن في العام السابق.
Advertisement
وأضاف أن المخزونات من المحصول الأخير أوشكت على النفاد، وتعد هذه التوقعات بمثابة أخبار سيئة بالنسبة إلى مستهلكي البن، الذين يواجهون بالفعل ارتفاعاً في أسعار مشروبهم اليومي.
من جانبه، أوضح نغوين نام هاي، رئيس الرابطة، في المؤتمر نفسه، أن صادرات فيتنام قد تنخفض بنسبة 15 في المائة، خلال موسم 2023 - 2024 من 1.66 مليون طن قبل عام.
ويعود ذلك بحسب "هاي" إلى أن الحصاد اكتمل بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية تشرين الثاني العام الجاري، لكن ارتفعت الأسعار المحلية بأكثر من 40 في المائة عن العام السابق.
المصدر:
الشرق الاوسط
Advertisement
الأكثر قراءة
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
03:00 | 2023-12-05
05/12/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
11:34 | 2023-12-05
05/12/2023 11:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
12:02 | 2023-12-05
05/12/2023 12:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
13:30 | 2023-12-05
05/12/2023 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط على أرض الجنوب... شهيد للجيش إثر قصف إسرائيلي غادر
Lebanon 24
سقط على أرض الجنوب... شهيد للجيش إثر قصف إسرائيلي غادر
08:26 | 2023-12-05
05/12/2023 08:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:18 | 2023-12-05
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
14:47 | 2023-12-05
ما هي تسعيرة الدولار مساء اليوم؟
12:25 | 2023-12-05
مذكرة ربط نزاع من مصارف لبنانيّة إلى وزارة المال... هذا ما جاء فيها
12:00 | 2023-12-05
التزام مناخي "غير مسبوق" من الصين والولايات المتحدة في COP28
11:00 | 2023-12-05
مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العالم تقترب من 600 مليار دولار
09:59 | 2023-12-05
ما تأثير "أوبك+" على سوق النفط العالمية؟
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
06/12/2023 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
06/12/2023 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
06/12/2023 00:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24