البن مهدد عالمياً بالتراجع.. كمية أقل هذه السنة

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في ظل تضاؤل محصول البن في الفيتنام مقارنةً مع ازدياد الطلب المحلي والعالمي، من المتوقع أن يحصل العام على كمية أقل هذه السنة.ونقلت «بلومبرغ» عن نائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، دو ها نام، في مؤتمر، أنه من المرجح أن تنتج البلاد ما بين 1.6 مليون و1.7 مليون طن من حبوب القهوة من المحصول الحالي، بانخفاض عن 1.78 مليون طن في العام السابق.وأضاف أن المخزونات من المحصول الأخير أوشكت على النفاد، وتعد هذه التوقعات بمثابة أخبار سيئة بالنسبة إلى مستهلكي البن، الذين يواجهون بالفعل ارتفاعاً في أسعار مشروبهم اليومي.من جانبه، أوضح نغوين نام هاي، رئيس الرابطة، في المؤتمر نفسه، أن صادرات فيتنام قد تنخفض بنسبة 15 في المائة، خلال موسم 2023 - 2024 من 1.66 مليون طن قبل عام.ويعود ذلك بحسب "هاي" إلى أن الحصاد اكتمل بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية تشرين الثاني العام الجاري، لكن ارتفعت الأسعار المحلية بأكثر من 40 في المائة عن العام السابق.