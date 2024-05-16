شركة تتيح لموظفيها "إجازة تعاسة".. ما السبب؟

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في محاولة لدعم الصحة العقلية والنفسية للموظفين، وتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة، أتاحت شركة صينية للعاملين بها خيار أخذ "إجازة تعاسة" في حال شعورهم بأنهم ليسوا سعداء، ولا يرغبون في الذهاب لعملهم.وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، فقد أعلن يو دونغلاي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بانغ دونغ لاي، التي تمتلك سلسلة من متاجر بيع الطعام بالبلاد، أنه يمكن للموظفين طلب إجازة إضافية مدتها 10 أيام سنوياً، إذا شعروا بالحزن أو التعاسة.وقال دونغلاي في بيان لموظفيه: "كل شخص لديه أوقات لا يكون فيها سعيداً، لذا إذا لم تكن سعيداً، فلا تأتِ إلى العمل". وأضاف قائلاً: "لا يمكن للإدارة رفض هذه الإجازة. فالرفض يعد انتهاكاً".وبموجب سياسة التوظيف في الشركة، يُطلب من الموظفين العمل سبع ساعات فقط في اليوم، والحصول على عطلات نهاية الأسبوع، ويحق لهم الحصول على إجازة سنوية تتراوح من 30 إلى 40 يوماً، إلى جانب خمسة أيام إجازة خلال السنة القمرية الجديدة.في المقابل فإن غالبية الشركات الأخرى في الصين تجبر موظفيها على العمل من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، ستة أيام في الأسبوع.وقال دونغلاي: "نريد أن يتمتع موظفونا بحياة صحية ومريحة، حتى تتمكن الشركة أيضاً من ذلك".وأظهر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون دعماً قوياً للتغييرات التي أدخلتها الشركة.وعلق أحد المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو": "يجب الترويج لمثل هذا المدير الجيد ولثقافة الشركة هذه في جميع أنحاء البلاد".وأعرب آخر عن رغبته في العمل لدى شركة بانغ دونغ لاي قائلاً: "أشعر أنني سأحظى بالسعادة والاحترام هناك".ووفقاً لدراسة استقصائية أجريت عام 2021 حول القلق في مكان العمل في الصين، فإن أكثر من 65% من الموظفين يشعرون بالتعب وعدم السعادة في العمل. (العربية)