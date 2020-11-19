ارتباك الملاذات الآمنة.. الذهب يتراجع والدولار يرتفع

يظهر تحرك أسعار الملاذات الآمنة ارتباكا، وسط مخاوف من زيادة إصابات كورونا، وتفاؤل باللقاحات الجديدة. وتراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع، إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعافٍ أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أدنى مستوى منذ 11 تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1862.30 دولار للأوقية.وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس آزار، أمس الأربعاء إن لقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا قد يكونان جاهزين للحصول على ترخيص بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين مما يمهد المجال لبدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.وتأثر الذهب أيضا بارتفاع مؤشر الدولار 0.2%. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1% إلى 24.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6%إلى 936.54 دولار للأوقية.وارتفع الدولار اليوم الخميس إذ اصطدم تفاؤل واسع النطاق بشأن لقاحات لكوفيد-19 بالمخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات والمخاطر على تعاف اقتصادي عالمي هش.وحُوصر الدولار أيضا بين قوتين متعارضتين، إذ تلقى الدعم من عمليات الشراء الساعية لملاذ آمن بينما تكبحه تكهنات جديدة بشأن تيسير نقدي نوعا ما لتعزيز الاقتصاد.وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2% ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 1.1833 دولار.