إقتصاد

الشركات السعودية "تعتذر" عن الاستثمار في العراق.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-11-2020 | 10:00
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كشف وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، عن "اعتذار" الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق.

 

وقال في تصريح صحفي، إن "شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة 10 - 50 الف دونم في محافظات المثنى والأنبار والنجف إلا أن وزارة الموارد المائية العراقية أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 عاما".

 

وأضاف: "بسبب عدم القدرة على توفير مياه مستدامة، اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع".

 

يذكر أن مشروع الاستثمارات السعودية في العراق، لقي رفضا كبيرا من أطراف سياسية وجماعات مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي، واعتبرتها أطراف سياسية "محاولة سعودية للاستيلاء على الاقتصاد العراقي".

المصدر: روسيا اليوم
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