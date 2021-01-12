الدولار يواصل ارتفاعه.. فهل وصل الى الـ9000 بعد ظهر الثلاثاء؟

بعدما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الثلاثاء، ما بين 8830 ليرة و8880 ليرة للدولار الواحد، وسط استمرار تصاعده، يبدو انّ التخوف من أن يتخطى الدولار عتبة التسعة الآف ليرة قد أصبح وشيكاً. حيث بلغ بلغ سعر صرف الدولار بعد ظهر الثلاثاء 8925 مبيع و8875 شراء في السوق الموازية مقابل الليرة اللبنانية.