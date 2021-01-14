إقتصاد

بعد أعمال الشغب في الكابيتول.. مصرف أميركي ينضم لـ"جوقة المقاطعين" لترامب

Lebanon 24
14-01-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-784141-637462043424745640.JPG
Doc-P-784141-637462043424745640.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مصرف "بروفشنال بنك" انه لن يقوم بالتعامل مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنظمة ترامب؛ وهي مظلة مجموعة الشركات التي يملكها الرئيس الأميركي ويشرف عليها حالياً نجلاه.

 

وانضم البنك، ومقره في كورال جابلز بولاية فلوريدا، إلى اثنين من أكبر الشركاء لترامب من البنوك، وهما دويتشه بنك وسيغنيتشر بنك، في وقف الخدمات للرئيس في أعقاب أعمال الشغب المؤيدة لترامب في مبنى الكابيتول في 6 يناير والتي خلفت خمسة قتلى.

 

ووفقا لشبكة بلومبيرغ، فقد اقترض ترامب 11 مليون دولار من بروفشنال بنك في مايو 2018 لشراء منزل بقيمة 18 مليون دولار في بالم بيتش بجوار ناديه لشقيقته ماريان ترامب باري.

 

وأوردت بلومبيرغ وفقا لإفصاحات مالية وسجلات المقاطعة الخاصة بترامب إلى أن القرض يستحق السداد بحلول 2048 وبمعدل فائدة يبلغ 4.5 ٪.

 

وقال المتحدث باسم البنك إريك كاليس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى بلومبيرغ: "قرر بنك بروفشنال عدم الانخراط في أي أعمال أخرى مع منظمة ترامب والشركات التابعة لها، وسوف ينهي العلاقة بها على الفور".

 

ولم يقدم كاليس أي تفاصيل أخرى بشأن تعاملات ترامب مع المصرف.

 

وأظهرت الكشوفات المالية الأخيرة لترامب، في تموز الماضي، أنه بالإضافة إلى القرض، كان لديه حساب بنكي في ذات المصرف بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار وبعائد سنوي يدر عليه نحو مليون دولار.

 

وكان قد قرر دويتشه بنك وقف التعامل في المستقبل مع ترامب أو شركاته، على خلفية هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس.

 

ودويتشه بنك هو أكبر مقرض لترامب، وتفيد إفصاحات ترامب لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأميركي ومصادر بنكية، بأن قيمة القروض المستحقة للبنك على منظمة ترامب تبلغ حوالي 340 مليون دولار.

 

وتأتي الخطوة التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصدر مطلع في البنك، بعد دعوة بنك سيغنتشر ترامب إلى الاستقالة، وقال البنك على موقعه: "استقالة الرئيس هي الأصلح لأمتنا والشعب الأميركي".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-01-14
09:07 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
08:16 | 2021-01-14
08:12 | 2021-01-14
07:00 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website