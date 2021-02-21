إقتصاد

تقرير "إسرائيلي": توقعات سفر "كئيبة" للشرق الأوسط.. الحجوزات من نصيب 3 دول عربية

Lebanon 24
21-02-2021 | 17:00
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حذر محللون من أن أولئك الذين كانوا يأملون في أن يوفر عام 2021 انتعاشاً للسفر الجوي والسياحة إلى الشرق الأوسط، عليهم التخلي عن توقعاتهم الإيجابية، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. 

وأظهرت الأرقام والبيانات الأولية أنّ  تذاكر السفر إلى المنطقة في الأشهر المقبلة ليست سوى جزءا بسيطا مما كانت عليه في العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى القيود الحكومية المستمرة وإجراءات الحجر الصحي المعمول بها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب رئيس شركة "ForwardKeys" لتحليلات السفر،  أوليفييه بونتي، إنّ "النظرة المستقبلية للمنطقة كئيبة".

وأوضح بونتي بالقول: "اعتباراً من 9 شباط، تشكل تذاكر السفر إلى المنطقة في الأشهر الستة المقبلة 19% فقط مما كانت عليه في نفس اللحظة قبل عام"، معتبراً أنّ "أفضل الوجهات السياحية لا تجذب أحد حالياً". 

وكشف أنّ "الحجوزات إلى الإمارات هي 22%، قطر 20%، ومصر 23% فقط". 

وشدد بونتي على أنّ "العقبات الرئيسية أمام السفر تتمثل في القيود التي تفرضها الحكومات، والتي تم تنفيذها استجابة للوباء، وخاصة الحجر الصحي"، مضيفًا أن "القيود المتغيرة باستمرار أثبتت أنها رادعة لكثير من السياح الذين يخشون من أن الخطط والترتيبات يمكن أن تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة".

على الرغم من ذلك، يعتقد بونتي أن "حملات التطعيم سيكون لها في النهاية تأثير إيجابي على مجال السفر والرحلات الجوية".

وكذلك تتوقع "GlobalData"، وهي شركة إحصائية مقرها لندن، أنّ السفر إلى الشرق الأوسط سيظل "مكبوتاً إلى حد كبير" طوال عام 2021.
 
هذا وشهد مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاماً في الشرق الأوسط، سفر 25.9 مليون شخص خلال عام 2020 ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 70٪ مقارنة بعام 2019. 
المصدر: الحرة
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