إقتصاد

مجموعة AZADEA تستحوذ على حقوق امتياز وتشغيل ADIDAS و REEBOK في لبنان

Lebanon 24
22-02-2021 | 16:16
A-
A+
Doc-P-796317-637496079881330658.jpg
Doc-P-796317-637496079881330658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مجموعة AZADEA الرائدة في مجال تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان أنها "استحوذت على حقوق التشغيل والامتياز لكل من adidas وReebok في لبنان، لتعيد بهذه الشراكة التحويلية ماركات رياضية عالمية معروفة إلى السوق اللبناني والمستهلكين، وان المجموعة ستعمل تدريجيا على إعادة فتح متاجر استراتيجية للعلامتين في جميع أنحاء لبنان ابتداء من شهر نيسان 2021، كما ستضع خطط توسعية على صعيد التجارة الالكترونية".


فاخوري
بالمناسبة تحدث رئيس قسم الأزياء والرياضة في مجموعةAZADEA سليم فاخوري قائلاً: "نتطلع بشوق لبناء شراكة جديدة ناجحة تحقق نموا إضافيا وتتيح المشاركة في التغيير وتطوير خطط التجارة الالكترونية مع الاستمرار في تقديم أفضل تجربة تسوق للزبائن."


اضاف :" نحن مسرورون جدا بانضمام كل من adidas و Reebok إلى مجموعة AZADEA، الآن أكثر من أي وقت، كوننا ما زلنا نؤمن بمستقبل لبنان وقدراته على الازدهار والنهوض مجددا".


كووك
من جهته تحدث المدير العام في مجموعة adids بلبنان وشمال شرق إفريقيا دارن كووك قائلاً :" نحن مسرورون جدا ومتحمسون لإعادة منتجات adidas وReebok إلى المستهلكين في لبنان بالشراكة مع مجموعة AZADEA، نظرا للحضور القوي للعلامتين والطلب المتزايد والمستمر عليهما".


وتابع : " كلنا ثقة بأننا سنستمر من خلال هذا التعاون مع مجموعةAZADEA الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالتأثير في المستهلكين عبر قوة الرياضة".


واشار الى ان "مجموعة AZADEA تواصل النمو وتوسيع حدودها من خلال هذه الشراكة الجديدة مع مجموعة adidas، التي ستضيف بكل فخر علامة رياضية عالمية قيادية إلى سجلها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
19:00 | 2021-02-22
17:00 | 2021-02-22
16:32 | 2021-02-22
15:30 | 2021-02-22
15:09 | 2021-02-22
14:00 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website