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إقتصاد
مجموعة AZADEA تستحوذ على حقوق امتياز وتشغيل ADIDAS و REEBOK في لبنان
Lebanon 24
22-02-2021
|
16:16
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أعلنت مجموعة AZADEA الرائدة في مجال تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان أنها "استحوذت على حقوق التشغيل والامتياز لكل من adidas وReebok في لبنان، لتعيد بهذه الشراكة التحويلية ماركات رياضية عالمية معروفة إلى السوق اللبناني والمستهلكين، وان المجموعة ستعمل تدريجيا على إعادة فتح متاجر استراتيجية للعلامتين في جميع أنحاء لبنان ابتداء من شهر نيسان 2021، كما ستضع خطط توسعية على صعيد التجارة الالكترونية".
فاخوري
بالمناسبة تحدث رئيس قسم الأزياء والرياضة في مجموعةAZADEA سليم فاخوري قائلاً: "نتطلع بشوق لبناء شراكة جديدة ناجحة تحقق نموا إضافيا وتتيح المشاركة في التغيير وتطوير خطط التجارة الالكترونية مع الاستمرار في تقديم أفضل تجربة تسوق للزبائن."
اضاف :" نحن مسرورون جدا بانضمام كل من adidas و Reebok إلى مجموعة AZADEA، الآن أكثر من أي وقت، كوننا ما زلنا نؤمن بمستقبل لبنان وقدراته على الازدهار والنهوض مجددا".
كووك
من جهته تحدث المدير العام في مجموعة adids بلبنان وشمال شرق إفريقيا دارن كووك قائلاً :" نحن مسرورون جدا ومتحمسون لإعادة منتجات adidas وReebok إلى المستهلكين في لبنان بالشراكة مع مجموعة AZADEA، نظرا للحضور القوي للعلامتين والطلب المتزايد والمستمر عليهما".
وتابع : " كلنا ثقة بأننا سنستمر من خلال هذا التعاون مع مجموعةAZADEA الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالتأثير في المستهلكين عبر قوة الرياضة".
واشار الى ان "مجموعة AZADEA تواصل النمو وتوسيع حدودها من خلال هذه الشراكة الجديدة مع مجموعة adidas، التي ستضيف بكل فخر علامة رياضية عالمية قيادية إلى سجلها".
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