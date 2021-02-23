إقتصاد

"فايننشال تايمز": الدولار سجل 9500 ليرة.. إحذروا الجوع الذي يطرق باب اللبنانيين

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-796567-637496726140245374.jpeg
Doc-P-796567-637496726140245374.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان "أزمة العملة تترك خزائن سُفَر اللبنانيين فارغة"، استعرضت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تداعيات الأزمة التي تعصف بلبنان، محذرةً من أنّ الجوع يهدّد بإعادة إشعال فتيل الاضطرابات مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتحليق معدل التضخم.

وفي تقريرها، أوضحت الصحيفة أنّ الأزمة المالية المندلعة منذ أكثر من عام والمتفاقمة جرّاء جائحة فيروس كورونا تسببت بتضخم مفرط وبفقدان وظائف وبتزايد حاد لنسب الفقر، مشيرةً إلى أنّ 20 ألف ليرة لبنانية بات تساوي نحو دولاريْن و20 سنتاً في السوق الموازية، بعدما كانت تعادل نحو 13 دولاراً قبل عاميْن تقريباً.

وأضافت الصحيفة بالقول إنّ ربع العاملين بدوام كامل في القطاع الخاص فقدوا عملهم بين عاميْ 2019 و2020، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو الخمس في العام 2020.

وإذا أكّدت الصحيفة أنّ انفجار المرفأ في 4 آب الماضي فاقم المشاكل الاقتصادية، أوضحت أنّ الفئات الأضعف في لبنان تتأثّر بشكل خاص بـ"أزمة الدولار" في هذ البلد "شديد الاعتماد على الاستيراد"؛ سجل سعرف صرف الدولار في السوق الموازية أمس الاثنين ارتفاعاً ليتراوح ما بين 9370 - 9420 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

الصحيفة التي ذكّرت بتسجيل الدولار 9500 ليرة في السوق الموازية الأسبوع الفائت، لفتت إلى أنّ معدل التضخم يسجل ارتفاعاً حاداً: ففي الفترة الممتدة بين كانون الأول 2019 وكانون الأول 2020، ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنحو 402 بالمئة، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي.

وفي ما يتعلق باللحوم المستوردة أي المسعرّة وفقاً لدولار السوق الموازية، نقلت الصحيفة عن أحد الجزارين في طريق الجديدة-بيروت قوله إنّ أسعار اللحوم ارتفعت 3 أضعاف منذ العام 2019. ونظراً إلى تدهور الأوضاع، أضاف الجزّار محمد علي: "يجب على الحكومة أن تجد حلاً لمشكلة الدولار لأنّها السبب الأساسي للأزمة"، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.

وفي ختام تقريرها، استشهدت "فايننشال تايمز" بتقدير للبنك الدولي يشير إلى أنّ أكثر من خمس اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، ناقلة عن مراقبين تحذيرهم من قدرة الجوع على إعادة إشعال فتيل التوترات في البلاد بعدما هدأت بسبب تفشي كورونا.

إقتصاد

مقالات لبنان24

صحافة أجنبية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-02-23
10:44 | 2021-02-23
09:30 | 2021-02-23
08:43 | 2021-02-23
08:30 | 2021-02-23
07:30 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website