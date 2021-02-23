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إقتصاد
مربو النحل في بعلبك: لتحديد نوع المبيدات المسموح باستخدامها للحفاظ على النحل وصحة المواطن
Lebanon 24
23-02-2021
|
16:58
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نفذ مربو النحل اعتصاما عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي احتجاجا على الأضرار اللاحقة بالمناحل، والناجمة عن استخدام المبيدات الزراعية السامة.
وتحدث باسم المعتصمين رئيس نقابة مربي النحل في البقاع محمد العوطة، فقال: "اعتصامنا اليوم لنعبر عن ألمنا لما تعرضت له بعض المناحل من تسمم جراء استخدام المبيدات السامة، ونحن كنقابة مربي النحل في البقاع وباسم نحالي المنطقة، نطلب من إدارات الدولة اللبنانية مجموعة من المطالب للحفاظ على قطاع النحل، وهي:
1- الإسراع ووضع المراسيم التي تمنع استيراد بعض المبيدات القاتلة وهذا أمر تقوم به معظم دول العالم.
2- إعداد روزنامة زراعية تحدد نوع المبيدات المسموح باستخدامها وأوقاتها بما يحافظ على حياة النحل وصحة المواطن .
3- إلزام أصحاب البساتين بعدم استخدام المبيدات في فترات أزهار الأشجار، والتعويض على أصحاب المناحل المتضررة، ومحاسبة المسببين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
5- تأمين الدواء المجاني للنحالين لمكافحة آفة الفاروا التي تصيب النحل، فالنحال لم يعد يستطيع شراءه بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
6- القيام بحملات مراقبهة على الصيدليات الزراعية ومصادرة الأدوية الممنوع بيعها واستخدامها.
7- قيام وزارة الاقتصاد بدورها في ملاحقة تجار العسل المغشوش الذي ينتشر في هذه الأيام وبكميات كبيرة، وهو يؤدي إلى أضرار على مستوى صحة المستهلك لما يحتويه من مواد حافظة ومسرطنة.
8-الطلب من وزارة الداخلية والبلديات تنفيذ قانون منع قطع الزعتر والأعشاب الرحيقية والعطرية والتي تعتبر من أهم مصادر الرحيق للنحل، التعميم على البلديات بعدم استخدام المبيدات للقضاء على الاعشاب على جوانب الطرقات وفي الساحات العامة، والطلب من البلديات عدم حرق النفايات المحتوية على مواد كيميائية وأدوية، لما تخلفه عملية الحرق من مواد سامة تؤذي وتقتل النحل.
وتوجه ختاما إلى المزارعين، فقال: "النحل يزيد من إنتاجكم والمبيدات تفتك بالنحل لذلك الخسارة مشترکة، فلنتعاون
معا من خلال التقليل قدر الإمكان من استخدام المبيدات على أنواعها والامتناع عن الرش عند إزهار الاشجار، استخدام الوسائل الميكانيكية للقضاء على الأعشاب المتطفلة" فرامات"،إبلاغ أصحاب المناحل القريبة قبل موعد الرش بثلاثة أيام على الأقل، ونأمل أن يستجيب المعنيون لمطالبنا، وإلا سيكون لنا خطوات تصعيدية نأمل أن لا نلجأ لها".
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