انهيار الليرة اللبنانية.. ماذا قال الاقتصاديون على مواقع التواصل؟

#الدولار ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية،
عمليا الحد الأدنى للأجور ٦٧.٥ دولار فقط.
العسكر والقضاة والموظفين والعمال رواتبهم تآكلت قيمتها مع ارتفاع الدولار.
في مين عمبيلعب بالدولار أكيد بس كمان الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة وعدم اجراء اصلاحات جريمة كبرى بحق كل مواطن.#لبنان_ليس_بخير
— edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) March 2, 2021
#الدولار ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية،
عمليا الحد الأدنى للأجور ٦٧.٥ دولار فقط.
العسكر والقضاة والموظفين والعمال رواتبهم تآكلت قيمتها مع ارتفاع الدولار.
في مين عمبيلعب بالدولار أكيد بس كمان الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة وعدم اجراء اصلاحات جريمة كبرى بحق كل مواطن.#لبنان_ليس_بخير
The currency is the most powerful weapon. A weapon of massive destruction... #dollar #Lebanon #لبنان
— walid abousleiman (@wabousleiman) March 2, 2021
The currency is the most powerful weapon. A weapon of massive destruction... #dollar #Lebanon #لبنان
استراتيجية "عدم فعل أي شيء" تأتي بثمارها: انهيار بسعر الصرف يُفقد الودائع من قيمتها ويُسهّل الحل للمصارف، تآكل للمعاشات يعزز من سطوة أصحاب رؤوس الاموال على الموظفين، وتفقير أكثر للناس لكي ينسوا مطالبهم.
لكن سياسة اللعب بالنار هذه ليست بلا عواقب.
— Jad Chaaban جاد شعبان (@JadChaaban) March 2, 2021
استراتيجية "عدم فعل أي شيء" تأتي بثمارها: انهيار بسعر الصرف يُفقد الودائع من قيمتها ويُسهّل الحل للمصارف، تآكل للمعاشات يعزز من سطوة أصحاب رؤوس الاموال على الموظفين، وتفقير أكثر للناس لكي ينسوا مطالبهم.
لكن سياسة اللعب بالنار هذه ليست بلا عواقب.
The Lebanese pound continues to depreciate against the greenback, approaching its previous record of 10,000 LBP/USD. Unless #Lebanon's politicians wake up and install a#CurrencyBoard, the pound could suddenly plunge to 15,000LBP/USD. pic.twitter.com/P3t8q7nC07
— Steve Hanke (@steve_hanke) February 28, 2021
The Lebanese pound continues to depreciate against the greenback, approaching its previous record of 10,000 LBP/USD. Unless #Lebanon's politicians wake up and install a#CurrencyBoard, the pound could suddenly plunge to 15,000LBP/USD. pic.twitter.com/P3t8q7nC07