إقتصاد

كيلو البقر بـ 90 الف والغنم بـ120 الف ليرة.. هكذا ستصبح أسعار اللحوم بحال رفع الدعم

Lebanon 24
06-04-2021 | 10:15
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شرح نقيب تجار اللحوم جوزيف الهبر، ازمة اللحم المدعوم، مشيراً الى اختلاط الحابل بالنابل، واضاف ان مصرف لبنان لا يعطي الدعم الكافي للتجار.

وأشار الهبر في حديث لإذاعة "صوت لبنان" الى أن المستوعبات تبقى في المرفأ اياماً عدة ما يترتب على التجار دفع عن كل يوم خمسين دولار.

كما لفت الى أن تشنجا موجودا بين وزارتي الاقتصاد، والزراعة ومصرف لبنان، الذي لا يلبي الدعم المطلوب، اضافة الى تأخر المعاملات اياماً عدة.

وقال الهبر إن أزمة اللحم هي لدى مصرف لبنان، ففي حال تم رفع الدعم عن اللحوم، سيكون سعراللحم 80-90 الف كيلو لحم البقر و 120 الف لكيلو لحم الغنم.

وكشف عن تراجع في عملية الاستيراد للحوم التي تراجعت من 18 الف طن فاكيوم ومجلد ولن يتعدى الآن 3 الآف طن.

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