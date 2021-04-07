الذهب يصعد مع هبوط الدولار وتراجع سندات الخزانة الأميركية

قفزت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.



وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1743.20 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، مرتفعا 0.86 بالمئة، بعد أن قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 25 آذار عند 1745.15 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1743 دولارا للأوقية.



وقال أولي هانسن من بنك ساكسو "هبوط الدولار السبب الرئيسي لشراء الذهب ... وأيضا العوائد، التي لم تبلى بلاء حسنا في الأسبوع المنصرم".

وهبط الدولار لأدنى مستوى في حوالي أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.96 بالمئة إلى 25.13 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2675.20 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1236.90 دولار للأوقية.